Як виглядає найвище дерево у світі та чому його відвідування 'коштує' 5 тис. доларів

Прибережна секвоя, названа на честь титана з грецької міфології Гіперіоном, була визнана найвищим деревом у світі за версією Книги рекордів Гіннеса. Вона досягає висоти 116 метрів і продовжує зростати, однак побачити це природне чудо особисто заборонено.

Гіперіон був знайдений у 2006 році в Національному парку Редвуд у Каліфорнії. З того часу відвідувачі намагаються проникнути до нього, що призводить до серйозної шкоди навколишньому середовищу. Через це адміністрація парку вирішила запровадити жорсткі покарання: порушники можуть отримати штраф у 5000 доларів або навіть шість місяців ув’язнення, повідомляє CNN.

У 2006 році натуралісти Кріс Аткінс і Майкл Тейлор виявили це велетенське дерево в ізольованій частині парку Редвуд. Вони були вражені його величезними розмірами.

Завдяки лазерному далекоміру та скловолоконній стрічці дослідники виміряли висоту Гіперіона і встановили, що від основи до верхівки дерево досягає 115,55 метра. Однак, незважаючи на те, що його вік становить близько 600-800 років, секвоя продовжує рости і тепер її висота перевищує 116 метрів.

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Гіперіон знаходиться в глибині парку, де немає стежок, але це не зупинило шукачів пригод, які намагались пробратись до нього через густі зарості, наносячи шкоду навколишньому середовищу.

"Незважаючи на складний шлях, популярність цього дерева серед блогерів, мандрівників та вебсайтів призвела до значного погіршення стану навколишнього середовища Гіперіона", – йдеться в офіційній заяві Національного парку Редвуд.

"Там залишаються сміття, а люди прокладають додаткові стежки, щоб дістатись до туалетів. Вони залишають використаний туалетний папір та відходи – це завдає великої шкоди", – додають природозахисники.

Представники парку також звернули увагу на те, що в цьому регіоні є обмежений мобільний зв'язок та GPS-сигнал, що ускладнює порятунок заблукалих або поранених туристів.

З огляду на ці труднощі було прийнято рішення обмежити доступ до території навколо рекордного дерева та запровадити штрафи для порушників.

Крім Гіперіона, у Каліфорнійському парку ростуть ще одне з найбільших дерев світу – Геліос, Ікар і Дедал. Висота цих прибережних секвої становить 110, 113 і 114 метрів відповідно, згідно з інформацією Вікіпедії.

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