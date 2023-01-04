Як винести ялинку, щоб не засипати всю оселю голками: лайфхак

Коли закінчуються зимові свята, рано чи пізно доведеться винести ялинку, і бажано зробити це так, щоб потім не довелося весь рік знаходити ялинкові голки по всьому дому.

Якщо ви не хочете витрачати час на прибирання голок після того, як винесли ялинку, скористайтесь цим простим лайфхаком, яким поділилася блогерка Дженні у своєму TikTok.

У ролику кажуть, що винести новорічну ялинку – це одна з найбрудніших робіт. Але впоратись з цим допоможе старе простирадло.

Чоловік на відео протестував лайфхак, який вони назвали "Treerito". Він кладе старе простирадло на підлогу, а потім обережно кладе на нього ялинку. Після чого обертає простирадло навколо ялинки та зав'язує кінці простирадла у вузол, щоб зробити ручки та нести ялинку було зручніше.

Простирадло надійно утримує голки, і таким чином вам не доведеться потім прибирати голки як вдома, так і у ліфті та на сходах.

Раніше ми писали про те, як правильно доглядати за ялинкою, щоб вона якомога довше не обсипалася.

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