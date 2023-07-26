Як замаскувати сиві брови у домашніх умовах: рецепт натурального барвника

Коли наші брови починають сивіти, не обов'язково зразу вдаватися до пінцету або бігти в магазин за косметикою, адже існують природні методи, які допоможуть приховати сивину брів.

Сивина в бровах, як і на голові, з'являється через зниження активності меланоцитів, що виробляють пігмент меланін. Це призводить до втрати кольору і появи сивих волосків. Також генетика може впливати на передчасне посивіння брів, особливо якщо сивина з'явилася раніше у ваших родичів.

Для фарбування брів натуральними засобами не потрібно нічого складного. Ви можете досягти природного результату з використанням простих продуктів.

Вам знадобиться:

Кава

Какао-порошок

Мед

Кокосова олія

Як приготувати натуральний барвник для брів:

У мисці змішайте дрібно подрібнені кавові зерна з столовою ложкою какао-порошку та трохи кокосової олії. Додайте краплю меду, щоб покращити прилипання, та добре перемішайте до однорідної маси.

Перед застосуванням переконайтеся, що у вас немає алергічної реакції на будь-який з компонентів. Зробіть тест на невеликій ділянці шкіри перед тим, як наносити засіб на брови.

Уникайте потрапляння суміші в очі, а якщо це станеться, негайно промийте їх водою

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Перед нанесенням барвника на брови, обов'язково нанесіть шар вазеліну навколо брів, щоб захистити шкіру. Потім акуратно нанесіть суміш на брови за допомогою невеликого пензлика. Залиште діяти протягом 20 хвилин або більше, якщо ви хочете отримати темніший колір, або менше часу, якщо бажаєте світліший відтінок.

Для підтримки результату повторюйте процедуру щотижня. Таким чином, ви зможете натурально приховати сивину в брів і зберегти їх естетичний вигляд.

Нагадаємо, ми вже писали, як замаскувати сивину.

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