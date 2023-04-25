Як замаскувати запах цигарок: дієві поради

Складний вибір – кинути курити або залишатися при звичці, яка не лише шкідлива, але й неприємна для оточення. Якщо ви належите до числа людей, які ще не готові повністю позбутися цієї залежності, але б хотіли зменшити її негативний вплив, дізнайтесь про деякі лайфхаки, які допоможуть усунути запах цигарок.

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Як позбутися запаху цигарок з рук:

Вимийте руки з милом та холодною водою;

Протріть руки вологими серветками зі сильним ароматом. Не забудьте про шкіру обличчя;

Використайте антисептичний гель для рук, але згодом зволожте шкіру;

Спробуйте крем для курців або розітріть лимонну чи апельсинову кірку;

Вимийте руки кавовою гущею.

Як позбутися запаху цигарок з одягу:

Налийте велику каструлю або таз окропу і додайте 2-3 столові ложки оцту;

Розвісьте речі над ємністю на кілька годин;

Просушіть речі на свіжому повітрі.

Ще один варіант:

Змішайте воду та оцет у розрахунку 1:3;

Змочіть губку в розчині та протріть одяг;

Провітріть одяг.

Як позбутися запаху цигарок з волосся:

Збризкайте гребінець туалетною водою та причешіть волосся.

Якщо у вас є небагато часу, просто використайте сухий шампунь для волосся.

Як забрати запах цигарок з рота:

З'їсти частинку лимона, апельсина, грейпфрута, скибочку жорсткого яблука або моркви;

Випити міцного чаю (чорного або зеленого) або кави;

Пожувати кавове зернятко;

Пожувати гвоздику або лавровий лист. Проте смак цих спецій може не сподобатися всім;

Заварити з імбиром чай або пожувати зацукровану скибочку імбиру. Імбир допомагає від запаху і також має корисні властивості для здоров'я.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як позбутись характерного запаху під час приготування рибних страв.

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