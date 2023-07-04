Як заморозити малинове пюре на зиму: рецепт від Клопотенка

Як зробити пюре з малини та заморозити його на зиму

Український кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився на своєму веб-сайті простим способом заморожування малини у вигляді пюре для зберігання взимку.

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За його словами, якщо ви впевнені у якості малини, можна не мити ягоди перед замороженням, оскільки вони можуть вбирати рідину та розмокати, що негативно позначиться на якості. Однак, якщо ви придбали малину в супермаркеті або на ринку, рекомендується промити її під холодною водою. Потім розкладіть ягоди на паперовий рушник у один шар і залиште протягом п'яти годин.

Після цього ягоди слід перебити блендером до отримання однорідного пюре і розлити його у силіконові форми для кексів. Потім помістіть форми з пюре у морозильну камеру й залиште до повного замороження.

Готове пюре можна вийняти з морозильника і перелити у герметичні пакети для зберігання. За бажанням до пюре можна додати цукор або цукрову пудру для покращення смаку, рекомендує Євген Клопотенко.

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