Як засолити сало: точний та простий рецепт від Клопотенка

Український кулінар Євген Клопотенко поділився на своєму власному веб-сайті важливими порадами щодо засолення сала. Він зауважує, що основним аспектом при цьому процесі є правильне співвідношення між головним інгредієнтом та сіллю.

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За словами кулінара, щоб сало зберігалося у холодильнику у відмінному стані і мав насичений смак, схожий на подарунок від українських богів, необхідно його засолити.

Один з рекомендацій Євгена Клопотенка полягає в тому, щоб обирати шматок сала товщиною не більше 4-5 см. Це допоможе забезпечити рівномірне просолювання.

Однак найбільш важливим аспектом, за його словами, є правильна пропорція солі. У найпростішому рецепті, який використовує три інгредієнти, Євген Клопотенко вказує таке співвідношення між салом і сіллю:

500 г сала;

200 г солі;

150 г паприки.

Щоб приготувати, необхідно обваляти шматок сала у 200 г солі, а потім посипати його з усіх боків 150 г паприки. Після цього сало слід переложити у посудину з кришкою, закрити й помістити в холодильник на два-три дні.

Якщо сало вийде з холодильника жорстким, це свідчить про його готовність. Залишки солі слід злегка збити з сала і зберігати його у холодильнику або морозильнику.

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