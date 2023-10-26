Як заточити одноразову бритву: 4 простих способи

Як можна відновити гостроту одноразових бритв, щоб зекономити на покупці нових станків. Більшість з нас розуміє, що викидати бритву після першого використання – не найекономніший вибір, і економія завжди важлива.

Однак важливо знати, що леза таких бритв можуть швидко тупитися, і голитися тупими лезами може бути небезпечно через збільшення тиску на шкіру. У виданні techinsider розповіли про чотири прості методи відновлення гостроти лез.

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Перед застосуванням будь-якого з цих методів рекомендується помочити бритву в мильній воді протягом 15-30 хвилин. Це допоможе розм'якшити омертвілу шкіру, волоски, залишки мила та засоби для гоління, які можуть залипати до лез.

Використання старих джинсів: Для цього методу вам знадобляться старі джинси. Розгладьте їх і покладіть на рівну поверхню. Візьміть бритву і притисніть леза до тканини, направляючи бритву від себе. Проведіть бритвою по джинсах 10-15 разів. Потім переверніть бритву та зробіть таку саму кількість повторень на іншій частині джинсів. Натисніть міцно, щоб забезпечити більший знос лез. Використання шкіряного ременя: Ще одним методом є використання старого шкіряного ременя. Переверніть ремінь м'якою стороною догори та притисніть до нього станок для бритви. Рухаючи бритвою від себе, проведіть її по ременю близько 20 разів. Потім змініть положення бритви та повторіть процедуру ще 20 разів, рухаючи лезами від себе. Використання бафа для манікюру: Баф для манікюру має м'яку поверхню і використовується для полірування та шліфування нігтів. Він також може бути використаний для заточування одноразових бритв. Візьміть баф в одну руку та станок для бритви в іншу. Притисніть станок до бафу та, рухаючи його від себе, проведіть по бафу близько 15-20 разів. Використання фольги: Загляньте на кухню та знайдіть кулінарну фольгу. Вона має гладку поверхню, яку можна використовувати для заточування лез. Притуліть бритву до фольги та рухайте її від себе в швидкому темпі.

Не забудьте промити леза після використання будь-якого з цих методів, щоб видалити катишки та інші залишки.

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