Яка категорія переселенців може отримати безкоштовні квартири

В Україні діє програма "Містечко Хансена", яка забезпечує вимушених переселенців безоплатним житлом на території Київської області на термін до п'яти років. Учасники програми сплачують лише за комунальні послуги. Проект надає прихисток біженцям з Донецької, Луганської, Харківської, Сумської та Херсонської областей, як повідомляють Патріоти України.

Інформацію про це поширила місія HANSEN в Україні. Ініціатором проекту став американський бізнесмен Делл Лой Хансен, який вирішив підтримати українців, що втратили домівки внаслідок російської агресії.

У рамках програми переселенці мають можливість отримати житло у трьох різних локаціях Київщини:

Тарасівка – "Містечко Хансена", де пропонується безкоштовне проживання терміном до 5 років за умови оплати комунальних послуг;

Софіївська Борщагівка – багатоквартирний будинок з аналогічними умовами проживання;

Колонщина – "Чудо-Містечко" поблизу Макарова, призначене для людей похилого віку, де проживання є постійним і повністю безкоштовним, включно з комунальними послугами.

Критерії участі у програмі

Проект орієнтований на переселенців з небезпечних регіонів, особливо тих, хто був вимушений евакуюватися через загрозу бойових дій. Якщо ваша родина нещодавно залишила Донецьку, Луганську, Сумську, Харківську чи Херсонську області, ви маєте право подати заявку на участь у програмі та отримати безкоштовне житло на строк до 5 років.

Для участі у програмі необхідно заповнити анкету. Це можна зробити на офіційному веб-сайті проекту або через партнерські благодійні організації. При поданні заявки слід вказати:

ПІБ;

контактну інформацію (номер телефону, електронну адресу);

фото вашої родини;

відомості про трудову діяльність, джерела доходу та обставини, що змусили вас покинути своє житло.

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Також в анкеті варто описати історію вашої родини з початку повномасштабного вторгнення, що допоможе організаторам програми краще зрозуміти ваші потреби. Усі помешкання обладнані всім необхідним для комфортного тривалого проживання.

У "Містечку Хансена" та будинку в Софіївській Борщагівці мешканці сплачуватимуть лише за комунальні послуги, тоді як у "Чудо-Містечку" для літніх людей навіть ці витрати покриваються програмою. Це дозволяє постраждалим від війни зосередитися на відновленні свого життя без фінансового тягаря, пов'язаного з орендною платою.

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