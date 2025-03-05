Яка категорія українців звільняється від оплати земельного податку у 2025 році: повний перелік

Земельний податок є одним із місцевих обов’язкових платежів, який сплачують власники або користувачі земельних ділянок. Однак законодавство України передбачає низку пільг, що дозволяють окремим категоріям громадян бути звільненими від цього фінансового зобов’язання.

Хто має право на звільнення від земельного податку?

Відповідно до Податкового кодексу України, пільги поширюються на такі категорії громадян:

Особи з інвалідністю I та II групи. Вони повністю звільняються від сплати податку. Водночас люди з III групою інвалідності мають сплачувати податок на загальних умовах.

Вони повністю звільняються від сплати податку. Водночас люди з III групою інвалідності мають сплачувати податок на загальних умовах. Багатодітні батьки. Якщо в сім’ї троє або більше дітей віком до 18 років, один із батьків може скористатися податковою пільгою.

Якщо в сім’ї троє або більше дітей віком до 18 років, один із батьків може скористатися податковою пільгою. Пенсіонери за віком. Незалежно від розміру пенсії чи додаткових доходів, пенсіонери не сплачують земельний податок.

Незалежно від розміру пенсії чи додаткових доходів, пенсіонери не сплачують земельний податок. Ветерани війни. Це учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та інші категорії, які мають відповідний статус згідно із законодавством.

Це учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та інші категорії, які мають відповідний статус згідно із законодавством. Постраждалі від Чорнобильської катастрофи. До цієї групи належать ліквідатори аварії, евакуйовані особи та ті, хто постійно проживав у зонах радіоактивного забруднення.

Ці пільги діють незалежно від призначення земельної ділянки, чи то для житлового будівництва, ведення господарства чи інших цілей. Про це пише 24 tv.ua.

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Тимчасові податкові пільги

Окремі винятки стосуються земельних ділянок, що постраждали внаслідок війни. Зокрема, власники ділянок на тимчасово окупованих територіях звільнені від сплати податку.

Також податок не нараховується за землі, що визнані непридатними для використання через загрозу забруднення вибухонебезпечними предметами. Рішення про звільнення від податку ухвалюють місцеві органи влади — сільські, селищні, міські ради або військові адміністрації.

Як оформити пільгу?

Щоб скористатися правом на звільнення від земельного податку, необхідно подати документи до місцевого органу Державної податкової служби. До переліку входять:

заява на отримання податкової пільги;

документ, що підтверджує право на пільгу (пенсійне посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю, посвідчення багатодітної сім’ї тощо);

документи на земельну ділянку (державний акт на право власності, витяг із Державного земельного кадастру тощо).

Якщо заяву схвалено, пільга починає діяти з наступного податкового періоду.

Земельний податок є важливим джерелом доходів місцевих бюджетів, однак держава надає суттєві пільги для окремих категорій громадян. Ветерани війни, пенсіонери, особи з інвалідністю та багатодітні сім’ї мають право на звільнення від податку. Крім того, на час війни податок не сплачують власники ділянок, розташованих у зонах активних бойових дій або на окупованих територіях.

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