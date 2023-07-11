Яка спеція захищає рослини від інфекцій та може врятувати ваші рослини на городі

Як захистити рослини на городі та в саду від хвороб

На кожній кухні можна знайти цілий ряд засобів, які можна використовувати на городі, включаючи яєчну шкаралупу та одну з найпопулярніших прянощів – корицю. Експерти розповідають, що ця спеція не лише корисна для кулінарії, але й має сильні дезінфікуючі властивості, які можуть допомогти захистити рослини від різних інфекцій.

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Ось кілька способів використання кориці на городі, які рекомендують досвідчені городники:

Антисептичний ефект: Порошок кориці можна використовувати для розмноження рослин з живців. Перед посадкою змочіть місце зрізу водою і посипте його корицею. Це допоможе запобігти інфекції та захворюванням молодих саджанців; Боротьба з мурахами: Кориця може бути ефективним засобом для знищення мурашок на дачі. Просто розподіліть порошок кориці вздовж мурашиних доріжок та на місцях, де накопичуються ці комахи. Мурахи не терплять запаху кориці і будуть утримуватись подалі від городу; Захист від хвороб: Деякі захворювання можуть пошкодити молоді рослини на ранніх стадіях росту, що може призвести до їх загибелі. Щоб уникнути цього, змішайте порошок кориці з ґрунтом, в якому ви будете вирощувати саджанці, щоб захистити їх від хвороб; Фунгіцид: Якщо ваші дерева в саду почали поширювати грибкові захворювання, ви можете використовувати корицю як фунгіцид. Змішайте трохи порошку кориці з теплою водою, залиште розчин на ніч, а потім розбийте його вранці та використовуйте для обприскування рослин. Протягом кількох днів грибкові захворювання зникнуть.

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