Які хвороби загрожують різним знакам зодіаку: астрологи розкрили секрети

Астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою.

Овен

Овни частіше, ніж інші знаки зодіаку, страждають від мігрені та сильних головних болів, спричинених стресом чи погодою. Синусит, зубні інфекції та висипання також характерні для людей, які народилися в період з 21 березня до 19 квітня.

Телець

Тельці можуть мати проблеми з горлом і гортанню. Рецидивні ларингологічні захворювання здатні ускладнити їм життя. Людям під цим знаком зодіаку слід частіше перевіряти щитовидну залозу.

Близнюки

Нервова напруга та хронічна втома, безумовно, вразливе місце Близнюків. Людям під цим знаком зодіаку також слід уникати куріння, оскільки вони схильні до астми та легеневих захворювань.

Рак

Ракам потрібно бути обережними із травною системою, особливо зі шлунком. Вони також схильні до серцевих захворювань. Люди, народжені в період з 21 червня по 22 липня, частіше страждають від метеоризму та будь-якого отруєння. Їм важко захиститись від шлункового грипу.

Лев

Людям під цим знаком зодіаку слід бути обережними зі своїм серцем та спиною. Леви повинні берегти хребет і не носити важкі предмети. Неврози, прискорене серцебиття та міокардит приписуються тим, хто народився між 23 липня та 22 серпня.

Діва

Зодіакальні Діви не відрізняються міцним здоров'ям. Однак найбільше обережними їм слід бути з кишечником та шлунком. Люди під цим знаком зодіаку схильні до харчової алергії. Діви також погано справляються з тривалим стресом та занепокоєнням.

Терези

Терези схильні до захворювань, пов'язаних з нирками і сечовидільною системою, таких як камені в нирках, нефрит, пухлини і т. д. Люди цього знаку зодіаку також схильні до проблем зі шкірою.

Скорпіон

Скорпіони страждають на захворювання, пов'язані з нирками і гормонами. Вони часто нарікають на гінекологічні проблеми. Згідно з астрологією, люди під цим знаком зодіаку також можуть мати психологічні проблеми.

Стрілець

Дієта для Стрільця вкрай важлива, адже люди під цим знаком зодіаку схильні до проблем, пов'язаних зі шлунком і печінкою. Переїдання точно їм не допоможе. Їм також слід обмежити споживання алкоголю.

Козеріг

Козероги схильні до захворювань суглобів. Переломи, розтягнення зв'язок і ревматизм у них трапляються набагато частіше, ніж в інших. Люди, народжені в період з 22 грудня по 19 січня, також схильні до неврозів та депресій.

Водолій

Водолії, навпаки, часто борються з варикозним розширенням вен та набряками кінцівок. Вони також можуть страждати від високого кров'яного тиску, що робить їх схильніми до неврологічних проблем.. Водоліям також слід стежити за зором.

Риби

Люди під цим знаком зодіаку можуть страждати від безсоння. Вони також часто борються із залежностями. Риби схильні зловживати алкоголем та психотропними препаратами. Це може бути ознака депресії, неврозу, психічного захворювання.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.