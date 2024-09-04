Які документи потрібні для евакуації в тимчасове житло, якщо є тварина

Багато українців, змушених покинути свої домівки через війну, стикаються з питанням, як врятувати своїх домашніх тварин. Адже розлучатися з вірними друзями в такий складний період – надзвичайно важко. Українське законодавство передбачає можливість евакуації разом зі своїми домашніми улюбленцями.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як це працює?

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє, що евакуйовані українці можуть отримати дозвіл на проживання в місцях тимчасового поселення (МТП) разом зі своїми домашніми тваринами.

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Що потрібно зробити?

Перш ніж евакуюватися, необхідно звернутися до керівництва того МТП, де ви плануєте зупинитися. Важливо уточнити, чи дозволяється проживання з домашніми тваринами в цьому закладі. Якщо МТП дозволяє проживання з тваринами, вам потрібно буде написати відповідну заяву. У заяві слід вказати інформацію про вашу тварину (порода, вік, особливі потреби тощо). Після розгляду вашої заяви керівництво МТП ухвалює рішення про можливість проживання з вашою твариною.

На що звернути увагу?

Не всі МТП мають можливість прийняти домашніх тварин через обмежені ресурси або санітарні норми. Тому важливо заздалегідь уточнювати цю інформацію. Бажано мати при собі документи на вашу тварину (ветеринарний паспорт, мікрочіп тощо). Це може знадобитися для оформлення дозволу на проживання. Будьте готові до того, що умови утримання тварини в МТП можуть відрізнятися від домашніх. Ви несете повну відповідальність за догляд за своєю твариною під час перебування в МТП.

Чому важливо заздалегідь планувати?

Вчасне звернення до керівництва МТП та подання заяви допоможе уникнути непорозумінь та забезпечить спокійний переїзд для вас і вашої тварини. Крім того, це дозволить МТП підготуватися до вашого приїзду і створити необхідні умови для утримання тварини.

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