Які доплати до пенсій очікують українських пенсіонерів після 65 років у 2025 році

Пенсіонери, які досягли 65 років, мають право на додаткові виплати від держави, але для цього їм необхідно мати певний трудовий стаж. Щодо доплат у 2025 році, жінки повинні мати стаж не менше 30 років, а чоловіки – 35 років.

Якщо пенсія особи, яка досягла 65 років, становить менше 40% від мінімальної заробітної плати (станом на 2024 рік це 8 000 гривень), їй буде автоматично нарахована доплата до цього мінімуму. Про це пише 24 канал.

Як зазначається, це правило буде діяти і в 2025 році.

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Важливо! Пенсіонерам не потрібно звертатися до Пенсійного фонду для отримання цієї доплати.

Хто ще отримає доплати у 2025 році

Доплати отримають не лише пенсіонери, яким виповнилося 65 років. Також передбачені виплати для осіб у таких вікових групах:

від 70 до 74 років – 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Раніше ми розповідали, що пенсії українців проіндексують через кілька місяців.

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