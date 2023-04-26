Які породи котів проявляють найбільше любові та ніжності до господаря

Коти – чотирилапі улюбленці, які зазвичай стають невід'ємними членами сім'ї та прив'язуються до своїх господарів. Попри це, деякі породи котів можуть бути незалежними та не надто ласкавими. Наприклад, сіамські коти дуже ревниві, а бенгальські не люблять сидіти на руках та багато перейняли від своїх диких пращурів.

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Експерти стверджують, що деякі породи котів проявляють більше ніжності та любові до своїх господарів. Однак, багато залежить від характеру кожної конкретної тварини, оскільки одні коти будуть постійно крутитися під ногами та вимагати уваги, тоді як інші ведуть більш самостійний спосіб життя та воліють, щоб їх зайвий раз не чіпали. У цій статті ми розглянемо декілька порід котів, які зазвичай вважаються найласкавішими.

Сфінкси – це дуже ручні, ласкаві та добрі коти, які відрізняються кмітливістю та слухняністю. Вони люблять ходити за господарем по квартирі та дуже засмучуються, коли змушені надовго лишатися наодинці. Сфінкси обожнюють сидіти на руках та спати у ліжку з господарем; Тайська кішка – представники цієї породи зазвичай обирають з родини когось одного, кого вважають за справжнього господаря та з ким воліють проводити більше часу. І справа тут не в тому, хто годує кота чи турбується про нього. Вони просто на інтуїтивному рівні обирають людину, з якою відчувають найбільший зв’язок. Це слухняні, спокійні та ласкаві коти, що люблять муркотіти, сидячи на колінах у господаря і готові цілодобово проявляти ласку та любов; Безпородні коти – коти без певної породи вважаються дуже добрими, ласкавими та відданими. Вони зазвичай більш ручні, менш вимогливі, спокійні, збалансовані та слухняні. Крім того, вони не є вибагливими у їжі та можуть проявляти значну кмітливість.

Нагадаємо, ми вже писали про те, чи розуміють коти мову людей.

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