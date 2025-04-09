Яким буде тариф на світло з 1 червня: названо вартість за 1 кВт*год

Після завершення опалювального сезону, який триватиме до 30 квітня, вартість електроенергії для населення України залишиться незмінною. Як запевняють в уряді, у травні, червні та в наступні місяці українці й надалі сплачуватимуть 4,32 гривні за кожен кіловат-годину.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявив, що змінювати тариф наразі не планують. За його словами, питання підвищення вартості комунальних послуг на даний момент не розглядається в уряді. Про це пише OBOZ.UA.

"У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом", – зазначив очільник Кабміну.

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Разом із тим, платіжні документи за комунальні послуги – електроенергію, газ, воду та інші – рекомендується зберігати щонайменше п’ять років. Це пов’язано з тим, що такі квитанції можуть стати в пригоді для врегулювання можливих конфліктів із постачальниками або бути доказами у разі судових розглядів.

Як зазначається в публікації "На пенсії", хоча строк позовної давності у подібних справах становить три роки з моменту виникнення спірної ситуації, постачальники послуг можуть затягувати розгляд справи. Тож доцільно мати підтвердження оплати про всяк випадок.

Також наголошується, що збережені квитанції можуть стати корисними й в інших ситуаціях – наприклад, у разі збоїв у системі зберігання інформації або якщо платіжні дані було втрачено чи відновлено з помилками.

Квитанція також стане в нагоді, якщо виникне плутанина з оплатами, наприклад, через зміну тарифів, або у випадку помилки працівників компаній, що постачають комунальні послуги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою буде вартість газу з 1 травня.

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