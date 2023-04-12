Яку рослину посадити на городі, щоб забути про мишей, які псують врожай

Багато хто недооцінює корисні властивості бузини, але насправді цей кущ може стати справжнім захисником для вашого будинку, саду і городу від шкідників, зокрема мишей, які не реагують на мишоловки та не проявляють інтересу до хімічних приманок.

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Бузина може стати надійним помічником у боротьбі з гризунами, оскільки її сильний запах змушує мишей панікувати та швидко покидати город.

Окрім того, листя бузини містить невелику кількість синильної кислоти, яка також відлякує гризунів. Так що, якщо посадити бузину по периметру городу, то миші можуть назавжди покинути цю територію, вважаючи її менш "гостинною" для них.

Як експрес-метод "екзорцизму", можна використати зрізані гілки бузини, встромлені прямо в грядки.

Не лише гризунів, але й комарів та мошкар можна відігнати за допомогою бузини. Її аромат відлякує цих неприємних комах.

А ще листя бузини швидко розкладається і допомагає наситити ґрунт корисними речовинами, тому його можна додати до компосту, що покращить родючість ґрунту.

Пропонуємо дізнатися про гуманні методи для відлякування кротів, що облюбували ваш город.

Нагадаємо, що різні гризуни на городі та в саду завдають серйозної шкоди. Проте експерти назвали дешеві та прості способи, які допоможуть назавжди позбутися щурів та інших шкідників. Попри шкоду, яку завдають пацюки, вони ще й розносять потенційно небезпечні хвороби.

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