Яке слово всі використовують, але його немає в українській мові: Авраменко здивував відповіддю

Олександр Авраменко, відомий автор підручників з української мови та авторитетний вчитель України, вказав на слово-паразит, яке часто використовують українці як у повсякденному спілкуванні, так і в офіційних розмовах.

Він зазначив, що це слово не є частиною української мови. Мовознавець під час свого уроку пояснив, що слово "співпадати" є прикладом суржику, який не слід вживати.

"На наступний рік наші відпустки не збігаються, тому не вийде разом поїхати на море", - навів приклад Авраменко.

Це речення є прикладом трьох слів-домішок з російської мови. Отже, слово "співпадати" замінюємо на "збігатися", "слідуючому" - на "наступний", а замість "не получиться" використовуємо "не вийде".

"Слова "співпадати" немає в українській мові. Кажемо "збігатися". І так само буде не "співпадіння", а "збіг", - підкреслив філолог.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українською мовою сказати слово "удача".

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