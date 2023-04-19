Який засіб легко видалить сліди клею від скотчу та наліпок на склі

Миття вікон може стати справжнім випробуванням для батьків, коли їхні діти залишають на склі наклейки, які буває важко видалити. Також скотч залишає стійкі сліди на вікнах, що дуже незручно. Але є один цікавий лайфхак, який допоможе вам легко впоратися з цими проблемами.

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За допомогою антисептика для рук, або гелю для рук з подібним ефектом, можна легко видалити наклейки та сліди скотчу зі скляних поверхонь. Дезінфікувальний засіб для рук містить спирт, що допомагає розчиняти клей.

Щоб видалити наклейку, достатньо втерти антисептик у неї, залишити на кілька хвилин, а потім зіскребти матеріал за лічені секунди.

Цей метод миття вікон є дуже ефективним і не вимагає від вас великих зусиль. Більше того, дезінфікуючий засіб можна легко знайти у будь-якому будинку. Отже, якщо у вас є проблеми з наклейками на вікнах або слідами скотчу, скористайтеся цим корисним лайфхаком і зробіть миття вікон легким і приємним процесом.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще один лайфхак, який допоможе відмити скотч від скла.

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