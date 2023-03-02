Який день вибрати для посіву багатого врожаю на городі: місячний календар

Городники та садівники знають, що вже у березні у них буде багато роботи, адже починається період активної підготовки до зеленого сезону і посіву овочів та квітів. На ріст рослин впливає стан місяця, а особливо – її фази. Тому ми підготували для вас місячний посівний календар на березень, щоб ви могли вибрати дати, у які краще саджати свої посіви.

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Фази Місяця в березні 2023

Зростаючий Місяць : 1-6 березня та 23-31 березня;

: 1-6 березня та 23-31 березня; Повний місяць : 7 березня;

: 7 березня; Спадаючий Місяць : 8-21 березня;

: 8-21 березня; Молодик: 22 березня.

Найбільш сприятливі дні для посіву

1-3 березня – у ці дні краще сіяти томати, огірки, баклажани та капусту;

6 березня – сіяти декоративні рослини;

8-17 березня – висаджувати рослини та доглядати посівами капусти, огірків, селери, болгарського перцю, ранньої редиски. У ці дні також варто прищеплювати дерева, обрізати та удобрювати їх;

24-30 березня – у ці дні можна виконувати будь-яку роботу;

Несприятливі дні для посіву

4-5 березня – можна тільки розпушувати ґрунт;

7 березня – в повний місяць не варто займатися рослинами;

18-23 березня – у Молодик не варто займатися городництвом;

31 березня – займатись посівами не варто, але можна підготувати грядки.

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