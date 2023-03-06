Який домашній улюбленець підійде вам за знаком зодіаку: гороскоп

Місяць народження людини дуже впливає на її характер. Якщо одні намагаються проводити вільний час активно, то інших неможливо умовити піти на прогулянку.

Саме тому при виборі домашнього улюбленця варто прислухатися до порад астрологів. Це дозволить уникнути помилок.

Овни люблять гуляти на свіжому повітрі, тому активні породи собак – саме те, що їм потрібно для гарного проведення часу.

Тельці відрізняються спокоєм та врівноваженістю, їм варто звернути увагу на морську свинку чи кролика.

Близнюки люблять активно проводити час і дуже балакучі, найкращий вибір для них – собака чи папуга.

Ракам варто звернути увагу на хом'яків чи черепах, ці тварини точно прикрасять їхні будні.

Левам підійдуть кішки, які буквально "вбирають" негатив і можуть дещо заспокоїти запальних уродженців знаку.

Дівам варто вибрати рибок, оскільки великий акваріум стане не тільки чудовим декоративним елементом інтер'єру, але й подарує почуття гармонії.

Терезам підійдуть кішка чи собака – ці домашні улюбленці принесуть уродженцям знаку яскраві емоції, яких їм так не вистачає.

Скорпіони дуже відповідальні, рішучі та мають неповторний смак. Саме тому вони зможуть сміливо вибирати для утримання вдома змій чи павуків.

Стрільці цінують свободу та рух. Найкращим вибором для них буде собака, здатний стати вірним другом.

Водоліям підійдуть хвилясті папужки, які будуть веселити своїм співом та розвагами. Ще один непоганий варіант – хом'яки.

Риби цінують спокій та гармонію. Саме тому рибки або черепахи чудово почуватимуться під їх наглядом.

Козерогам підійдуть морські свинки, кролики чи кішки. Ці домашні улюбленці подарують багато яскравих емоцій.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.