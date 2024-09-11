Який переказ може стати причиною блокування рахунку: що потрібно знати українцям

Українські банки активно блокують картки клієнтів після проведення транзакцій з криптовалютою на p2p платформах, де розрахунки здійснюються між картками фізичних осіб. До подібних транзакцій часто вдаються шахраї, які намагаються відмивати кошти, здобуті незаконним шляхом. Якщо ви здійсните p2p операцію з таким шахраєм, ваш банк може заблокувати рахунок.

Один із клієнтів ПриватБанку поділився своїм досвідом на форумі Мінфін. Про це пише OBOZ.UA.

"Я переказав гроші за криптовалюту, а людина від третьої особи скинула мені скриншот листування на біржі Binance. Відразу після переказу мою картку було заблоковано, оскільки людина, яка переказала гроші, поскаржилася на мене – на шахрайство", – розповів клієнт ПриватБанку.

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Є багато способів, як можна отримати доступ до чужого рахунку або переконати людину добровільно переказати свої гроші. Шахраї часто користуються послугами так званих "мулів" – це коли вони купують у громадян їхні банківські картки разом з доступом до мобільного додатка і використовують ці картки для переведення грошей від жертви та швидкого їх зняття.

Найефективніший спосіб приховати викрадені гроші – це придбати криптовалюту. Якщо ви вирішите продати свій біткоїн без участі біржі, напряму покупцю, є ризик потрапити на шахрая. Йому необхідно якомога швидше вивести гроші з картки до того, як постраждала особа звернеться до банку або поліції. Шахрай може запропонувати навіть більше за ринкову вартість біткоїна, оскільки його мета – позбутися викрадених коштів і отримати криптовалюту, яку важко відстежити.

Однак після такої операції ваш рахунок, швидше за все, заблокують. Постраждала сторона повідомить банк та правоохоронні органи. Ваші транзакції відстежать і з’ясується, що саме на ваш рахунок було переказано вкрадені гроші.

У службі підтримки ПриватБанку пояснили, що рахунок можна розблокувати після перевірки.

"Може бути блокування переказу, але це зупинка операції. Тоді вам прийде повідомлення з проханням надати документи для розблокування транзакції", – повідомила співробітниця служби підтримки. Після надання банку всіх необхідних документів переказ або рахунок буде розблоковано.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, що в Україні обмежать перекази з банківських карток.

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