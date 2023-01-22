Який популярний лайфхак від утворення конденсату на вікнах не працює та може тільки нашкодити

Вікна починають "плакати" через різку зміну температур. На них утворюється конденсат і чимало господарів та господинь шукають способи швидко впоратися з підвищенням рівня вогкості в приміщенні, щоб уникнути подальшого виникнення цвілі. У мережі радять один популярний лайфхак із мийним засобом, який, на перший погляд, працює, але може зробити тільки гірше.

Про це пише видання Express. Популярний міф розвінчав експерт із дизайну ванних кімнат компанії Bathroom Supastore Еван Джонс. За його словами, шкода, якою здатний обернутися такий лайфхак, може оцінюватися у тисячні суми.

Суть цього способу в тому, що для боротьби із конденсатом на вікнах пропонують покривати шибки звичайним мийним засобом для посуду. Це має запобігати утворенню крапель вологи на склі, що мало б допомогти боротися із подальшим виникненням цвілі.

Однак, за словами Евана Джонса, насправді це так не працює. Краплі не з'являтимуться на вікні, але зайва волога, яка мала б стати конденсатом, нікуди не подінеться та може просочитися на інші пористі поверхні – такі як стіни, стелі, віконні рами тощо. Це може призвести до утворення ще більшої кількості цвілі, з якою потім доведеться боротися досить довго.

"Видалити цвіль зі стін складніше, аніж зі скла. Якщо цвіль все-таки з’явиться на ваших стінах, її усунення може коштувати тисячі доларів, і ви можете сильно захворіти в процесі", – наголосив експерт.

Також він додав, що використовуючи мийні засоби, можна пошкодити гумові ущільнювачі на вікнах, через що їх доведеться замінити. Саме тому більшість виробників вікон категорично проти такого лайфхаку для боротьби із конденсатом. Але є кращі альтернативи.

Як змусити вікна перестати "плакати"?

Частіше провітрюйте кімнату, щонайменш 15-20 хвилин на день.

Не сушіть вологі речі в приміщенні, краще на балконі, якщо він є.

Завжди вмикайте витяжку, коли готуєте.

Регулярно протирайте вікна сухою ганчіркою.

Окрім цього, раніше ми писали як зробити пастку-осушувач, яка допоможе позбутись зайвої вологи та конденсату в будинку.

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