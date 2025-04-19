Стосується всіх ВПО: як з липня в Україні зміняться правила для переселенців

В Україні готуються змінити правила для внутрішньо переміщених осіб: планується оновлення процесу реєстрації та взаємодії з державними сервісами. Нововведення набудуть чинності вже з 1 липня – менш ніж за два з половиною місяці.

Як зазначає видання "На пенсії", нововведення закріплені в постанові Кабміну №376, і деякі з них уже набрали чинності. Основна мета змін – зменшити бюрократичні перепони, посилити контроль за отримувачами виплат і підвищити прозорість системи соціальної підтримки.

Зокрема, нові зміни передбачають розширення спектру електронних сервісів у застосунку "Дія". Внутрішньо переміщені особи зможуть самостійно:

повідомляти про відмову від довідки ВПО ;

; фіксувати зміну місця проживання ;

; реєструвати виїзд за кордон на постійне проживання;

на постійне проживання; підтверджувати повернення додому ;

; повідомляти про інші зміни, що впливають на статус.

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ВПО зобов’яжуть оновлювати адресу реєстрації у разі виїзду на лікування до іншого населеного пункту, якщо перебування там триватиме більше 15 днів. На це надається 60 днів – у разі порушення терміну статус внутрішньо переміщеної особи можуть анулювати.

Також право на отримання довідки ВПО надали військовослужбовцям. Вони можуть оформити її, якщо:

були зареєстровані або фактично мешкали на тимчасово окупованих територіях чи в районах активних бойових дій;

втратили житло через війну, обстріли або теракти.

Оновлення торкнуться й підстав для втрати статусу ВПО. Перелік причин для його скасування розширили:

неправдива адреса – якщо особа фактично не проживає за місцем, зазначеним під час реєстрації;

перебування за межами України понад 90 днів без обґрунтованої причини.

Втім, після повернення на територію країни статус ВПО можна буде поновити – для цього потрібно повторно подати заяву через ЦНАП або застосунок "Дія".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що декого з ВПО можуть змусити повернути державі отримані кошти.

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