Клименко пояснив, як Україна повертатиме ухилянтів, які втекли за кордон

З України щодня намагаються нелегально виїхати за кордон десятки чоловіків призовного віку. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко пояснив, як держава працює над поверненням ухилянтів.

За його словами, Україна веде з країнами ЄС переговори щодо повернення таких громадян. Про це Клименко повідомив у інтервʼю "Радіо Свобода".

"Ми ведемо консультації з нашими колегами з Європейського Союзу. Звичайно що кожна країна Європейського Союзу діє за законами і за правилами Єврокомісії, тому ці переговори триватимуть і надалі – щодо можливого повернення наших громадян, якщо вони нелегально перетнули кордон", – зазначив він.

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Клименко додав, що позиція ЄС не повертати цих людей в Україну здебільшого одностайна. Водночас він зауважив, що не всі чоловіки серед тих, хто намагається нелегально виїхати, тікають від мобілізації.

"Ми затримуємо людей не тільки безпосередньо на кордоні, а й на блокпостах, на пунктах, які розташовані за 5-10 кілометрів від кордону. Ми говоримо, звичайно, про десятки людей кожного дня. Буває 10, буває 20, буває 30. І ми говоримо не тільки про людей, яких хочуть переплисти, наприклад, Тису, або пройти ліс, або пройти через гори. Ми говоримо і про тих людей, які на пунктах пропуску намагаються пройти по підробних документах. І це достатньо великий процент, приблизно 15%", – пояснив Клименко.

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