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Війна в Україні

Клименко пояснив, як Україна повертатиме ухилянтів, які втекли за кордон

Анастасія Крищук

Клименко пояснив, як Україна повертатиме ухилянтів, які втекли за кордон
Як Україна повертатиме ухилянтів, які втекли за кордон

З України щодня намагаються нелегально виїхати за кордон десятки чоловіків призовного віку. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко пояснив, як держава працює над поверненням ухилянтів.

За його словами, Україна веде з країнами ЄС переговори щодо повернення таких громадян. Про це Клименко повідомив у інтервʼю "Радіо Свобода".

"Ми ведемо консультації з нашими колегами з Європейського Союзу. Звичайно що кожна країна Європейського Союзу діє за законами і за правилами Єврокомісії, тому ці переговори триватимуть і надалі – щодо можливого повернення наших громадян, якщо вони нелегально перетнули кордон", – зазначив він.

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Клименко додав, що позиція ЄС не повертати цих людей в Україну здебільшого одностайна. Водночас він зауважив, що не всі чоловіки серед тих, хто намагається нелегально виїхати, тікають від мобілізації.

"Ми затримуємо людей не тільки безпосередньо на кордоні, а й на блокпостах, на пунктах, які розташовані за 5-10 кілометрів від кордону. Ми говоримо, звичайно, про десятки людей кожного дня. Буває 10, буває 20, буває 30. І ми говоримо не тільки про людей, яких хочуть переплисти, наприклад, Тису, або пройти ліс, або пройти через гори. Ми говоримо і про тих людей, які на пунктах пропуску намагаються пройти по підробних документах. І це достатньо великий процент, приблизно 15%", – пояснив Клименко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.

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