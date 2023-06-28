Клопотенко назвав секретний інгредієнт для вареників з вишнями
Клопотенко назвав секретний інгредієнт для вареників з вишнями
Літо – чудова пора для того, аби чи не щодня готувати щось із сезонних ягід та фруктів. Пропонуємо вам звернути увагу на вареники з вишнями, які готуються з "секретним інгредієнтом".
Цим рецептом поділився відомий український кулінар Євген Клопотенко. Він каже, що додає до вареників манку. В тісто, чи у начинку – читайте далі.
Для тіста Клопотенко радить підготувати такі продукти:
- Борошно – 500 г
- Молоко – 250 мл
- Яйце – 1 шт.
- Олія – 1 ст. л.
- Сіль – ½ ч. л.
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А для начинки запасіться:
- Вишні без кісточок – 400 г
- Цукор – 1-2 ст. л.
- Манка – 1 ст. л.
- Сіль – дрібка
Як готувати вареники з вишнею:
- Просійте борошно у глибоку миску, додайте сіль, яйце та олію. Розмішайте, влийте молоко. Замісіть тісто.
- До вишні без кісточок, з якої стік сік, додайте манки та цукор. Перемішайте.
- Розкачайте тісто товщиною до 3 мм. Склянкою виріжте в ньому кружечки.
- Викладіть вишню всередину кружечка й защипніть краї тіста.
- Варіть вареники в киплячій воді з дрібкою солі на повільному вогні приблизно 3-4 хвилини після того, як вони спливуть.
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