Клопотенко поділився рецептами пісних страв, які урізноманітнять меню тих, то постує

В Україні розпочався Великий піст, який триватиме 40 днів. Утримуватися від скоромної їжі потрібно буде до 15 квітня.

Українці, які дотримуються строгого посту, намагаються урізноманітнити своє меню, аби страви не були нудними й несмачними. Відомий кухар Євген Клопотенко зауважує, що до пісних страв можна додавати овочі, фрукти, гриби, всілякі соління та мариновані овочі, аби пісні страви ставали смачнішими та більш корисними.

Він радить у піст вживати каші з різних круп, гриби (свіжі або сушені), бобові (сочевиця, квасоля, горох), овочі та фрукти (свіжі або мариновані). "Ну і який пісний стіл без гороху, квасолі, сочевиці та інших бобових, що містять рекордну кількість рослинного білка, який за своїми поживними властивостями нітрохи не поступається білку тваринного. Адже не дарма бобові називають найкращою альтернативою м’ясу", – розповів Клопотенко.

Він порадив перед приготуванням пісних страв з бобових не забувати, що їх потрібно замочити перед приготуванням на 6-8 годин, а краще і на ніч. "Не забувайте тільки зливати воду час від часу, щоб уникнути бродіння. Так час приготування пісної страви значно скоротиться. Також бобові після замочування набагато краще засвоюються організмом і у вас не з’явиться "здуття" живота", – додав кухар.

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Ось кілька рецептів пісних страв, якими Клопотенко поділився на своєму сайті

Затерта капуста

Для приготування підготуйте:

500 г квашеної капусти

100 г пшона

2 цибулини

сіль та перець до смаку

Процес готування

Висипте у миску 100 г пшона та ретельно промийте. Залийте окропом і залиште запарюватися на 20 хвилин. Запарене пшоно розтовчіть або в макітрі, або блендером. Викладіть 500 г квашеної капусти у миску, залийте водою та трохи промийте. Воду злийте. Перекладіть промиту капусту у каструлю та залийте водою, щоб трохи її покривала. Варіть на маленькому вогні 10 хвилин після закипання води. Очистьте цибулини та наріжте дрібними кубиками. Додайте до капусти та проваріть все разом ще 10 хвилин. Приблизно половину рідини злийте в окрему посудину, а до капусти з цибулею додайте перетерте пшоно. Присоліть та поперчіть, перемішайте. Варіть ще хвилин 15, до готовності пшона, за потреби доливаючи потроху рідини, яка залишилася після відварювання капусти. Присмачити страву можна обмежною на олії цибулею.

Вінегрет з рослинним сиром

Вам знадобиться:

2 середніх буряки

2 невеликі моркви

2 невеликі солоні огірки

половинка червоної цибулі

100 г рослинного сиру

2 картоплини

4 ст. л. ароматної рослинної олії

3-4 гілочки петрушки

сіль і перець за бажанням

Як приготувати:

Помийте овочі, загорніть у фольгу, зробіть проколи у декількох місцях і запікайте при температурі 180 градусів до готовності.

Коли овочі охолонуть, почистьте їх та наріжте кубиками.

Додайте до них нарізані солоні огірки та подрібнену червону цибулю.

У мисці змішайте всі інгредієнти, додайте олію та залиште настоятися.

Подрібніть сир та посипте салат зверху.

Притрусіть страву покришеною петрушкою.

Суп з селерою та білими грибами

Візьміть великий корінь селери, половинку моркви та половинку цибулі, 20 г сухих білих грибів, четвертинку ріпи та кілька скибочок підсушеного хліба. А ще підготуйте кріп, чорний мелений перець (або духмяний), лавровий лист та сіль з перцем.

Як готувати?

Розігрійте духовку до 200 градусів. Помийте великий корінь селери, не очищаючи від шкірки. Загорніть у фольгу та покладіть запікатися на 2 години. Очистьте моркву та цибулю, наріжте їх або півкільцями, або слайсами. Розігрійте пательню без олії та масла. Викладіть овочі та обсмажте по кілька хвилин з кожного боку. У каструлю наберіть 2 л води та викладіть туди овочі з пательні, додайте кілька дрібок солі, перцю й лавровий лист. Доведіть до кипіння і варіть овочевий бульйон протягом 20 хвилин на невеликому вогні. Зніміть з вогню, дістаньте лавровий лист, щільно накрийте кришкою та поки відставте. Відділіть зелень від 3 гілочок кропу та дрібно посічіть. Промийте 20 г сухих білих грибів і викладіть у мисочку. Залийте окропом та залиште відмочуватись. Дістаньте з духовки корінь селери, розріжте і дайте трохи охолонути. Дістаньте м’якоть та розкладіть у глибокі порційні тарілки. Наріжте ріпу тонкими слайсами й так само розкладіть у кожну тарілку. З бульйону дістаньте овочі та спеції, ще раз доведіть його до кипіння. Додайте відмочені гриби та варіть протягом 5 хвилин. Розлийте бульйон по тарілках та притрусіть посіченим кропом. Підсушіть у тостері чи на сухій пательні 6 скибочок хліба та подавайте разом із супом.

Закуска з кімчі

Для страви потрібні:

качан пекінської капусти (приблизно 1 кг)

3 ст. л. рисового борошна або кукурудзяного крохмалю

велика морква

пучок зеленої цибулі

редька або дайкон

2 см кореня імбиру

солодкий перець

150-300 г перцю чилі у стручках

6 зубчиків часнику

1 ч. л. зерен коріандру

50 мл рибного соусу

2 ст. л. цукру

8 ст. л. солі

500 мл води

Як готувати:

Пекінську капусту, поріжте вздовж на чотири частини, а потім кожну з четвертинок – поперек на три частини. Розберіть на листочки та добре промийте у великій мисці. Злийте воду, щедро посипте 6 ст. л солі й перемішайте. Залиште на 30-60 хвилин, щоб листя засолилося. У сотейнику змішайте дві склянки води з 3 ст. л. рисового борошна або кукурудзяного крохмалю. Поставте на маленький вогонь і варіть, помішуючи, до отримання густої маси. Відставте сотейник, щоб остигало. Приготуйте соус Канкочі: пропустіть через м'ясорубку або перебийте в чаші блендера до отримання однорідної маси солодкий перець, 150-300 г перцю чилі, позбавленого насіння і хвостиків, 6 зубчиків часнику і 2 см очищеного кореня імбиру. Додайте до суміші 2 ст. л. цукру, 2 ст. л. солі та перемішайте. Наріжте пучок зеленої цибулі, моркву поріжте тонкою соломкою. Якщо маєте дайкон, з нього теж треба зробити тоненькі смужки. Засолену в мисці капусту добре промийте від солі й струсіть від зайвої вологи. Додайте у миску інші інгредієнти: рибний соус (якщо його не знайшли, можна готувати й без нього), коріандр, прохолодну суміш з рисового борошна, соус Канкочі. Все ретельно перемішайте, щоб соуси об'єдналися та обволокли кожен капустяний листок. Капусту залиште в холодильнику маринуватися на 1-2 дні, накривши миску плівкою. Кімчі можна зберігати близько місяця, але готуйтеся, що порція може зникнути практично за кілька днів.

Паста з тушкованою капустою

Потрібні такі продукти:

500 г білокачанної капусти

300 г макаронів (пасти)

3 ст. л. соняшникової олії (+ 1 ст. л. за бажанням в готову страву)

1 цибуля

сіль до смаку

Як готувати:

Поріжте капусту тоненькою соломкою, а цибулю – кубиком. Розігрійте пательню з 3 ст. л. соняшникової олії та перекладіть у неї овочі. Посоліть та тушкуйте, поки капуста не стане світло-коричневою та м’якою. Закип’ятіть воду в каструлі, додайте 300 г пасти, посоліть до смаку та відваріть, відкиньте на друшляк, щоб вода витекла. Перекладіть на пательню з тушкованою капустою та перемішайте. Подавайте пасту з капустою теплою та за бажанням полийте ще олією.

Булгур з вишнями та томатами

Візьміть 200 г булгура, 50 г сушеної вишні та великий томат, 1 ст. л. оливкової олії, 4 гілочки м'яти, сіль та перець до смаку.

Готуємо так:

У каструлю викладіть 200 г булгура та влийте 400 мл води. Додайте дрібку солі та варіть приблизно 20 хвилин після закипання на невеликому вогні. Готовий булгур відкиньте на друшляк та викладіть у миску. Додайте солі та перцю до смаку, влийте 1 ст. л. оливкової олії та перемішайте. Помийте томат та наріжте дрібними кубиками. Промийте 50 г сушеної вишні та додайте в миску до булгура разом з томатами. Відокремте від стебел листочки з 4-х гілочок м’яти, дрібно порубайте і додайте до страви. Добре перемішайте і подавайте до столу.

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