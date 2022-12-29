Клопотенко поділився рецептами святкових коктейлів до новорічного столу

Під час планування святкового меню, якщо ви чекаєте на гостей у новорічну ніч, варто подбати про тих, хто дотримується Різдвяного посту. Окрім пісних страв для ваших друзів можна здивувати їх і смачними напоями, що не містять алкоголю.

Відомий український кухар Євген Клопотенко поділився власним досвідом із приготування різноманітних коктейлів, які чудово доповнять ваші новорічні страви. Він зауважив, що ці "святкові напої не лише доволі просто приготувати вдома, вони, безсумнівно, дуже смачні".

Глінтвейн з журавлини, імбиру, гвоздики та апельсина

Такий напій часто готують в Канаді. А вино, яке входить у його склад, можна замінити соком гранату.

Що вам потрібно:

750 мл червоного сухого вина (або гранатового соку, якщо ви робите безалкогольний напій)

100 г журавлини

апельсин

3 см кореня імбиру

груша

2 зірочки бодяну

2 бутони гвоздики

50 г меду

Як приготувати:

Вино чи сік влийте у каструлю, додайте порізаний корінь імбиру та шматочки груші. Потім всипте 100 г журавлини, додайте бодян та гвоздику. Розріжте апельсин, вичавіть з нього сік та покладіть залишки у каструлю. Всю цю суміш треба довести до кипіння на середньому вогні, потім зменшити вогонь та варити до 20 хвилин. Потім зніміть каструлю з плити, дайте суміші трохи охолонути й додайте меду, гарно розмішайте. Розлийте готовий ароматний напій у келихи.

Ще Клопотенко радить приготувати безалкогольний коктейль з гранатовим соком і тоніком.

Завчасно подбайте, щоб у вас були такі інгредієнти:

400 мл гранатового соку

400 мл тоніка

200 мл води

2 см кореня імбиру

3 ст. л. цукру

кубики льоду

Процес приготування:

Корінь імбиру наріжте тонкими слайсами та покладіть у сотейник, додайте цукор та воду. Сироп треба варити 5 хвилин. Потім його потрібно остудити. Коли суміш охолоне, процідіть її. У склянки покладіть по кілька кубиків льоду і розподіліть сироп порівну. Додайте у кожну склянку гранатовий сік. Зверху потрібно залити все тоніком.

Лимонад з кокосом і лаймом

Його теж готувати легко. Потрібні наступні продукти:

Лимон – 2 шт.

Цукор – до 6 ст. л.

Кокосові вершки – 65 мл.

М'ята – 4 гілочки.

Газована столова вода – 1,5 л.

Лайм – 2 шт.

Як приготувати:

Лимони помийте, розріжте навпіл і вичавіть сік в сотейник. Додайте цукор та налийте 150 мл води, перемішайте та поставте на плиту аби суміш закипіла. Коли рідина захолоне до кімнатної температури, перелийте її в графін, чи банку. Додайте у нього кокосові вершки та газовану воду. Вичавіть туди сік одного лайма, додайте листки м'яти та ще один лайм, порізаний кружечками. Цьому лимонаду перед вживанням необхідно настоятися до години, а потім трохи охолодити його.

Узвар з розмарином

Для його приготування підготуйте трилітрову каструлю, куди складіть 500 г помитих сухофруктів (яблука, груші, сливи), 3 ст. л. цукру. Залийте все водою та поставте на плиту, доведіть до кипіння під кришкою, вимкніть плиту та покладіть в узвар та 4 гілочки розмарину. Дайте напою настоятися під кришкою.

Безалкогольний поссет з апельсиновим соком

Продукти:

400 мл молока 2,5%

цедра 1 апельсина

200 мл апельсинового соку

цукор або мед до смаку

Приготування:

Апельсин помийте та натріть цедру, потім вичавіть з нього сік. Потрібно 200 мл рідини. Молоко налийте у каструлю, додайте апельсинову цедру та поставте на плиту, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь до мінімуму і додайте апельсиновий сік. Молоко має згорнутися. Через 30 секунд зніміть з вогню, додайте цукор або мед та розлийте по склянках. Прикрасьте цедрою апельсина.

Ягідний морс

На 2,5 л води підготуйте:

Вишня (заморожена) - 300 г

Яблуко - 3 шт.

Корінь імбиру

Цукор.

Приготування:

Вишню розморозьте, яблука помийте й наріжте великими шматочками, імбир поріжте тонкими слайсами. Покладіть все в каструлю, залийте холодною водою, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь до мінімуму і варіть протягом 5 хвилин.

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