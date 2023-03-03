Клопотенко поділився рецептом пісного борщу з копченими грушами

Під час Великого посту інколи хочеться побалувати себе чимось оригінальним та смачним. Цього разу пропонуємо вам рецепт борщу, яким поділився український кухар Євген Клопотенко.

Він пропонує готувати першу страву за особливою рецептурою – пісний борщ без засмажки з селерою та копченими грушами.

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"Лише свіжі овочі та трошки копченого посмаку, і ви отримаєте такий смачний борщ, що він може стати головним у вашій борщовій колекції рецептів. А завдяки тому, що ми нічого не будемо смажити, він буде і кориснішим", – каже Клопотенко.

Він пропонує варити його на овочевому бульйоні, щоб смак був більш насиченим.

Які продукти потрібні

Для овочевого бульйону:

3 л води

1/6 кореня селери

2 цибулі

2 моркви

качан від капусти

верхівка солодкого перцю

3 зубчики часнику

2 лаврових листи

4 горошини духмяного перцю

5 горошин чорного перцю

Для самого борщу:

4 картоплини

4 буряки (до кілограма загальна вага)

1 ч. л. копченої паприки

3 копчені груші

четвертина капустини

2 ст. л. томатної пасти

сіль і перець за бажанням

Для того, аби зварити овочевий бульйон, наріжте великими шматками 1/6 кореня селери, 2 морквини та 2 цибулини розріжте навпіл. Відріжте верхівку солодкого перцю, а з капустини виріжте качан. Візьміть 3 зубчики часнику та розчавіть пласкою стороною леза ножа. У велику каструлю влийте 3 л води та викладіть всі ці овочі. Додайте 4 горошини духмяного перцю, 5 горошин чорного перцю та 2 лаврових листи, посоліть до смаку.

Варіть овочевий бульйон на невеликому вогні протягом 30 хвилин. Після цього шумівкою дістаньте овочі з бульйону, адже вони вже віддали свої смаки страві.

Наріжте 4 картоплини невеличкими кубиками або будь-якими шматочками, які вам подобаються. Головне, аби вони були приблизно однаковими за розміром. Покладіть картоплю у бульйон.

Буряк натріть на крупній тертці. Половину додайте до борщу, іншу поки залиште у мисці.

Додайте у каструлю 2 ст. л. томатної пасти для балансу смаку. Вкиньте 3 копчені груші та 1 ч. л. копченої паприки.

Нашаткуйте капусту та додайте у каструлю.

Наприкінці додайте другу частину натертого буряка. Перемішайте трохи та варіть все разом ще 5 хвилин.

Скуштуйте борщ та додайте за потреби ще трохи солі й перцю.

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