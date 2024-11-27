Ключові матчі тижня: єврокубки досягають екватора, Der Klassiker та битва на Енфілді

Наприкінці листопада футбольні вболівальники з нетерпінням очікують на низку захоплюючих поєдинків у європейських турнірах та національних чемпіонатах. Цього тижня на нас чекають вирішальні матчі Ліги чемпіонів, класичне німецьке дербі та важливе протистояння на Енфілді.

Баварія — ПСЖ

У вівторок, 26 листопада, о 22:00 за київським часом, мюнхенська Баварія прийматиме Парі Сен-Жермен на Альянц Арені. ПСЖ опинився у складній групі, здобувши мінімальну перемогу над Жироною (1:0) та зазнавши поразки від Атлетіко (1:2). Баварія під керівництвом Венсана Компані прагне реабілітуватися після поразок від Астон Вілли та Барселони, щоб підтвердити свій статус фаворита турніру.

Ліверпуль — Реал Мадрид

У середу, 27 листопада, о 22:00 на Енфілді Ліверпуль зустрінеться з Реалом Мадрид. Історично "вершкові" домінували в цьому протистоянні, зокрема у фіналах Ліги чемпіонів 2018 та 2022 років. Під керівництвом Арне Слота Ліверпуль демонструє вражаючу форму, вигравши всі матчі групового етапу з різницею м'ячів 12:1. Реал Мадрид під орудою Карло Анчелотті також показує сильні результати, що обіцяє захоплюючий поєдинок.

Енфілд, Ліверпуль, Велика Британія. Джерело: unsplash Енфілд, Ліверпуль, Велика Британія. Джерело: unsplash

ПСВ — Шахтар

Того ж вечора, 27 листопада, о 22:00 Шахтар Донецьк на виїзді зіграє проти ПСВ на стадіоні Філіпс Арена. Нещодавно "гірники" здобули першу перемогу в груповому етапі, обігравши Боруссію Дортмунд з рахунком 2:1, і прагнуть продовжити успішну серію проти ПСВ.

Боруссія Дортмунд — Баварія (Der Klassiker)

У суботу, 30 листопада, о 19:30 на Зігналь Ідуна Парк відбудеться німецьке класичне дербі між Боруссією Дортмунд та Баварією. Обидві команди борються за лідерство в Бундеслізі, і цей матч може стати вирішальним у чемпіонській гонці.

Ліверпуль — Манчестер Сіті

У неділю, 1 грудня, о 16:00 за київським часом на Енфілді Ліверпуль прийматиме Манчестер Сіті. Цей матч обіцяє бути центральним поєдинком туру, оскільки обидві команди ведуть боротьбу за верхні позиції в Прем'єр-лізі. Під керівництвом Арне Слота Ліверпуль демонструє вражаючу форму, тоді як Манчестер Сіті прагне реабілітуватися після нещодавніх поразок. Зустріч обіцяє бути напруженою та видовищною.

Ці поєдинки не лише вплинуть на турнірні таблиці, але й подарують вболівальникам яскраві емоції та високоякісний футбол на найвищому рівні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!