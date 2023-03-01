Коли хочеться солодкого у піст: рецепт імбирного кексу без молока і яєць

Якщо ви дотримуєтеся посту та не вживаєте продуктів тваринного походження, пропонуємо вашій увазі рецепт кексу, який готується без молока та яєць. Він дуже ароматний завдяки імбиру та чорносливу, який додається до складників.

На смак цей кекс схожий на пряну медову коврижку. А ще він виходить м'яким, ніжним та пористим. До речі, авторка цього рецепту Світлана Яськова зауважила, що чорнослив у рецепті можна замінити на курагу, або родзинки.

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Вам знадобиться:

150 мл олії

150 г цукру

4 ст. л. меду

300 мл завареного чорного чаю з бергамотом

2 ч. л. тертого свіжого імбиру

1 ч. л. меленого імбиру

0,5 ч. л. меленого кардамону

1 ч. л. меленої кориці

дрібка мускатного горіха,

1 ч. л. соди,

дрібка солі,

150 г чорносливу,

300 г борошна

цукрова пудра для прикрашання.

Як приготувати:

Змішати мед, олію, цукор та дрібку солі. Поставити масу на вогонь і нагрівати до розчинення цукру і меду. Влити чай. Всипати соду (маса повинна побіліти, спінитися і збільшитися в обсязі). Імбир натерти на тертці. Чорнослив запарити окропом, потім нарізати шматочками. Спеції змішати з просіяним борошном, ретельно перемішати. Влити рідкі складові до сухих, ретельно перемішати (тісто повинно бути середньої густини). Додати у тісто чорнослив та тертий імбир. Вилити тісто у форму. Випікати близько години при 150-160ºС.

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