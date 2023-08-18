Коли та як правильно копати картоплю, щоб вона не псувалась якомога довше

Як і коли викопувати картоплю

Вибір оптимального моменту для збору картоплі – завдання, яке дачники вирішують індивідуально. Молоду картоплю можуть копати вже у червні для приготування, тоді як коренеплоди, призначені для зимового зберігання, добре підходять для копання пізніше. Правильний вибір часу залежить від багатьох факторів, таких як сорт картоплі, кліматичні умови регіону, режим поливу та додаткове підживлення.

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Важливо точно визначити момент для збору, оскільки недозріла чи перестигла картопля не зможе зберігатися відповідно до очікувань, і це може призвести до втрат, пише Телеграф.

Коли копати картоплю для зберігання

Зазвичай найкращий період для вибірки картоплі призначено для середини серпня та початку вересня. Цей час вимагає сонячних днів без дощів, оскільки вологі бульби швидко псуються.

Один із ознак готовності картоплі – стан бадилля. Якщо воно в’яне, це може служити сигналом для початку збору протягом трьох тижнів.

Правильний метод визначення готовності врожаю полягає в пробному викопуванні кількох кущів. Якщо шкірка на бульбах щільна, і більшість бульб легко відділяється від куща, можна приступати до загального збору.

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Правила збирання картоплі

Вправні садівники рекомендують не використовувати лопату, а замість цього користуватися вилами для збору картоплі. Тримайте їх на відстані 15–20 сантиметрів від основи куща, а потім обережно піднімайте землю. Після цього забезпечте рівномірне перемішування ґрунту, щоб жодна бульба не залишилася забута.

Пошкоджені, порізані чи посічені бульби слід відокремлювати наразі. Цю картоплю бажано якнайшвидше використовувати.

Не спішіть складати свіжий урожай у ящики. Розмістіть бульби в один шар на газеті або картоні в прохолодному, темному місці з температурою 10-15 °C і високою вологою. Це допоможе зміцнити шкірку та подовжить строк зберігання картоплі.

Однією з основних умов успішного вирощування та зберігання картоплі є правильне визначення моменту для збору, а також уміння доглядати за ним після збирання.

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