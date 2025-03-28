Коли треба обміняти паспорт-книжечку на ID-картку: важлива інформація для українців

Обмін паспорта-книжечки на ID-картку можливий за бажанням власника, але існують ситуації, коли це необхідно зробити обов’язково.

Державна міграційна служба України роз’яснила, коли обов’язковою є заміна паспорта-книжечки на ID-картку. Згідно з інформацією, паспорти-книжечки зразка 1994 року залишаються дійсними. Їх можна обміняти на ID-картку за бажанням власника, оскільки закон не встановлює кінцевий термін дії цих документів.

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Є кілька випадків, коли обмін паспорта на ID-картку є обов'язковим:

Якщо змінилася інформація в паспорті (наприклад, зміна прізвища чи імені). Якщо паспорт став непридатним для використання через фізичні пошкодження або неясне фото, що ускладнює ідентифікацію. Якщо особа досягла 25 або 45 років і не вклеїла фото в паспорт-книжечку протягом одного місяця (окрім випадків воєнного стану).

Важливо зазначити, що якщо особа досягла 24 або 45 років під час воєнного стану і не вклала фото вчасно, вона повинна зробити це протягом 30 календарних днів після припинення чи скасування воєнного стану.

Нагадаємо, українцям загрожують штрафи за "неправильні" паспорти.

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