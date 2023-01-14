Коли Росія знову спробує захопити Київ: астрологиня назвала терміни

Російські війська влаштують новий наступ на Київ, у Кремлі не відмовилися від планів із захоплення української столиці. Проте мріям агресора не здійснитись.

Про це УНІАН заявила астрологиня Ольга Медвецька. За її словами, загроза нависне над столицею наприкінці січня.

"Спроба може бути ближче до кінця січня, після 20 числа, але вона буде або повністю безуспішна, або обрубана на корені за найменшої спроби її здійснення. Тому киянам поки не варто турбуватися", - зазначила вона.

За словами астролога, великих змін на фронті взимку не буде. Переломний момент у війні настане навесні, швидше за все, із квітня.

У свою чергу, екстрасенс Людмила Хомутовська заявила, що Україну спробують підштовхнути до заморозки війни у березні 2023 року. Будуть спроби в добровільно-примусовому порядку посадити представників Києва та Москви за стіл переговорів. Імовірна, зокрема особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.