Коли в школах Києва розпочнуться зимові канікули

Українські школи в межах поточного навчального року мають право самостійно визначати дати канікул, беручи до уваги безпекову ситуацію в регіоні та погодні умови.

Учні в Києві цієї зими можуть мати тритижневий відпочинок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

Дати зимових канікул у київських школах

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зазначив, що міська влада рекомендує провести перший семестр з 2 вересня до 21 грудня 2024 року, а другий – з 13 січня до 30 травня 2025 року.

Зимові канікули плануються з 23 грудня 2024 року до 11 січня 2025 року,– уточнив посадовець.

Для першокласників передбачені додаткові тижневі канікули з 17 до 22 лютого 2025 року.

Нагадаємо, у 2025 році ЗНО не буде.

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