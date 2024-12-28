Коли чекати морозів в Україні: синоптики поділилися прогнозом

Останніми роками грудень і січень не радують українців сніжною погодою, як це було раніше.

Яка погода буде в Україні найближчим часом та коли нарешті засніжить, розповідає UAportal спільно з ТСН. За словами синоптиків, справжню зиму та сильні морози слід очікувати у другій половині січня.

Синоптикиня Наталія Птуха зазначила, що цього року на Новий рік сильних морозів не передбачається, але робити точний прогноз на ці дати поки що зарано.

За її словами, 31 грудня та 1 січня можливе невелике зниження температури через вплив прохолодніших повітряних мас із північного заходу.

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Коли прийдуть морози

Синоптик Станіслав Щедрін зазначив, що цьогорічна зима в Україні може суттєво відрізнятися від минулої. За його словами, варто очікувати морозів до -20 градусів та снігових заметілей.

Щедрін повідомив, що цього року на Новий рік нас чекатиме помірний мороз. Денна температура сягатиме близько -5 градусів. Така погода охопить усю територію країни, за винятком південних областей. Також синоптик зазначив, що в січні можливі снігові хуртовини.

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