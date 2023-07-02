Каблучки в англосаксонських похованнях зроблені з кістки африканських слонів, – вчені

Елітний клас стародавніх англосаксонських жінок був похований разом із сотнями каблучок зі слонової кістки. Вчені встановили, що персні спочатку були виготовлені з кістки африканських слонів, які перебували приблизно за 4000 миль.

У новому дослідженні, опублікованому в Journal of Archaeological Science: Reports, дослідники змогли використати біомолекулярний аналіз, щоб простежити походження сотень сумок із слонової кістки, знайдених у десятках стародавніх поховань англосаксонських жінок. Довгий час вважалося, що це кістка мамонта або моржа.

З'ясувалося, що слонова кістка, яка використовувалася для каблучок, походить від слонів, які жили в районі молодих вулканічних порід в Африці в якийсь момент протягом 5-го і 6-го століть нашої ери.

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"Ці попередні докази дозволяють нам розглянути мережі та соціально-економічні фактори, які сприяли розповсюдженню слонової кістки з Африки на Британські острови в той час", – зазначили дослідники.

Більшість кілець було знайдено біля стегна, вважається, що сумки були підвішені до талії разом з іншими предметами, такими як залізні ножі, пари вішалок із мідного сплаву та залізні "засувки". Нові знахідки проливають світло на розгалужену торгову мережу в ранньому Середньовіччі після падіння Західної Римської імперії.

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