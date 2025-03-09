Колумбійський університет під тиском: Трамп заморозив 400 млн доларів через звинувачення в антисемітизмі

Колумбійський університет опинився в епіцентрі гучного скандалу. Адміністрація Дональда Трампа призупинила фінансування на 400 мільйонів доларів, обґрунтувавши це зростанням антисемітських настроїв на території кампусу.

Тимчасовий президент вишу Катріна Армстронг запевнила, що керівництво вживає заходів для врегулювання конфлікту з адміністрацією. Як пише Reuters, університет давно став центром студентських протестів на тлі війни у Газі.

У п'ятницю американська влада заявила, що причиною такого радикального кроку стали численні випадки переслідування єврейських студентів у Нью-Йорку та його околицях. У відповідь виконувач обов'язків президента ВНЗ Катріна Армстронг запевнила, що університет готовий до діалогу і вживе "серйозних заходів" для боротьби з антисемітизмом. Однак не всі погоджуються з позицією уряду – деякі студенти стверджують, що їхню критику дій Ізраїлю несправедливо прирівнюють до проявів ненависті.

Фінансовий удар по університету може виявитися серйозним: лише за 2024 федеральні гранти склали близько 1,3 мільярда доларів з 6,6 мільярда загального бюджету ВНЗ. Якщо скорочення фінансування продовжиться, під загрозою опиняться дослідження, академічні програми та навіть медичні проєкти.

Додаткову напруженість у ситуацію вносить той факт, що університет уже стикався з критикою з обох боків конфлікту. Минулого року президент Колумбійського університету Мінуш Шафік залишила пост через невдоволення тим, як виш реагував на студентські протести. Тепер адміністрація зіткнулася з ще більш серйозним викликом.

Уряд поки не уточнює, які саме гранти та контракти були анульовані, проте Міністерство освіти наполягає: демонстрації виходять за межі закону та заважають навчальному процесу.

Водночас, правозахисні організації впевнені, що такі жорсткі заходи порушують право на свободу слова і можуть стати приводом для судових розглядів.

Раніше Uaportal повідомляв, що за критику Дональда Трампа було звільнено новозеландського дипломата.

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