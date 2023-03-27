Кому в Україні не підвищать пенсії у 2023 році
У березні в Україні провели масштабну індексацію пенсій. Втім, деякі громадяни не отримають підвищення виплат у 2023 році.
Йдеться про пенсіонерів, яким не піднімуть пенсію й у квітні та липні. Про це повідомляє "На пенсії".
Зазначається, що у квітні виплати зростуть для пенсіонерів, які продовжують працювати та отримують страховий стаж. Розміри підвищення будуть індивідуальні.
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У липні влада індексує на коефіцієнт 1,20 пенсії державних службовців та науковців. Йдеться про виплати, які були призначені до 31 грудня 2022 року.
Водночас є категорії громадян, яким не підвищать виплат зовсім. До них належать:
- працюючі пенсіонери, які мають невеликий страховий стаж;
- колишні працівники прокуратури;
- громадяни, яким виплачують пенсії у розмірі вище максимально можливої суми (20,93 тис. грн);
- колишні судді.
Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.
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