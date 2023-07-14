Коростишівський кар'єр: що відомо про мальовниче місце біля Києва та як доїхати. Фото

Коростишівський кар'єр як доїхати - кар'єр Житомирська область - де відпочити під Києвом на 1 день

Популярним туристичним місцем в Україні є Коростишівський кар'єр. Його утворено на місці затопленого гранітного кар'єру біля міста Коростишів Житомирської області.

Пейзаж навколо каньйону доволі незвичний та мальовничий. Вздовж берегів ростуть хвойні дерева та берези, тому відвідувачі порівнюють ці краєвиди з південно-східною Фінляндією або сценами з голлівудських фільмів. Місцеві ж називають це місце "гранітним кар'єром".

Коростишівський кар'єр - де відпочити під Києвом

Висота скель, які оточують воду, становить близько 10 метрів, а глибина штучного озера – 20 м.

Туристів приваблює чисте повітря, неймовірні пейзажі та озеро, яке тут має незвичний бірюзовий відтінок. Тут дозволено купатися, засмагати, стрибати з височин, проводити час біля багаття та смажити шашлик, плавати на сапбордах. При наявності відповідного спорядження на скелях можна позайматися альпінізмом та іншими активним відпочинком.

Найбільше відпочивальників влітку та у вихідні дні. Якщо не любите компанію, обирайте будні дні.

Популярне місце не тільки своїми скелями. Внизу біля водойми розташовується "хатинка лісника". Тут навіть знімали відомі фільми та серіали, зокрема "Сторожова застава", "Нюхач", "Відьма".

Коростишівський кар'єр, хоч і розташовується в Житомирській області, але до нього можна добратися і з Києва – близько 100 км.

Коростишівський кар'єр чи каньйон?

Зауважимо, що під Коростишевом не одне озеро. Тому не пропустіть й інші цікаві місця для відпочинку.

1. Озеро "Гранітний кар’єр". Це досить популярне місце, яке збирає тисячі відпочивальників щороку.

Гранітний кар'єр в Коростишеві

2. Перше озеро. Це місце не дуже підійде для купання, але для риболовлі та фотосесій буде ідеальним.

Коростишівський каньйон

3. Коростишівський каньйон. Тут озеро оточене скелями та є найбільш популярним місцем. Пологий беріг тільки з однієї сторони, з інших трьох – суцільні скелі.

Коростишівський каньйон

Цей пляж завдяки пологому заходу у воду підійде для відпочинку з дітьми. Також тут обладнано дерев'яний пірс та дозволені стрибки зі скель, але це досить екстремально.

Коростишівський каньйон

Як добрати до Коростишівського кар'єру

З Києва найзручнішим способом добратися до каньйону без автомобіль. Вам потрібно рухати трасою Е40 до Коростишева, а після заїзду в місто треба повернути на другому повороті ліворуч. Звідси ви вже прямо виїдете до "гранітного кар'єру".

GPS-координати: 50°18′54″ пн. ш. 29°05′35″ сх.д.

Також з Києва можна дістатися громадським транспортом. Від станції метро "Житомирська" вам потрібен автобус, який їде через Коростишів, або ж та, що їде на Житомир.

Якщо маршрутка заїжджає в Коростишів, то виходьте на в'їзді до міста на повороті на кар'єр.

Якщо маршрутка їде трасою до Житомира, то виходьте на повороті біля заправки Shell і готелю "Стамбул". Звідси треба буде йти ще кілометри 2.

Назад буде важче повертатися, оскільки з Житомира на Київ транспорт їде переповнений. Але можете спробувати добратися до автостанції в Коростишеві.

Важливі поради відпочивальникам

Якщо ви хочете провести вихідні на Коростишівському кар'єрі, то найкраще приїжджати у другу половину дня п'ятниці. Тоді ви зможете зайняти хороше місце та поставити там табір.

Крім цього, туристи з досвідом радять ставати праворуч (якщо дорога за вами) під скелею просто біля води. Там є невеличкий спуск та рівне місце під намет, і не менш важливо – тінь від дерев.

Ще одним хорошим місцем є галявина з високого боку кар'єру, де тихо та затишно. Також там хороший хвойний ліс.

Великим недоліком цього туристичного місця є те, що відпочивальники лишають сміття. Тому важливо прибирати після себе, а сміття можна викинути дорогою у спеціальний бак.

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