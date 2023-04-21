Корова увірвалася в магазин в Ізраїлі та влаштувала погром (відео)

В Ізраїлі корова увійшла до господарського магазину та влаштувала гармидер. Тварина завдала збитків на 800 доларів.

Худоба спочатку ходила між полицями, але в певний момент почала скидати банки з фарбою та інші товари. Про це повідомляє upi.com.

Вчинивши безлад, корова втекла геть. За словами власника магазину Дуду Гольдштейна, збитки сягнули 800 доларів, однак ніхто з людей не постраждав.

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У цей момент у магазині були покупці, які зняли втечу худоби на відео. Корова перебувала у закладі всього декілька хвилин. Власник зазначає, що раніше до магазину залітали птахи, але корова – вперше.

На відео можна побачити, як тварина рухається між полицями, а потім у певний момент починає тікати до виходу.

Нагадаємо, раніше у США вдалось врятувати дикого єнота, який примерз пахом до залізничної рейки.

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