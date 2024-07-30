Хто з українських пенсіонерів не отримає надбавку за віком

Деяким пенсіонерам в Україні можуть не доплачуватись надбавки за віком, якщо їхні щомісячні пенсійні виплати перевищують встановлену суму.

Про це пише 24 канал.

Коли українці досягають віку 70 років, їм починають нараховувати додаткові виплати, розмір яких становить:

для осіб віком від 70 до 74 років – 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Однак українці з пенсією, що складає 10 340,35 гривень або більше, не отримають цих надбавок.

Якщо пенсія наближається до цієї суми, наприклад 10 200 гривень, то пенсіонери до 74 років отримають лише 140 гривень надбавки, а до 79 років – 256 гривень.

Важливо зазначити, що вікова надбавка не зможе збільшити загальну суму пенсії до понад 10 340,35 гривень – у такому випадку вона буде пропорційно зменшена.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чи зміниться розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 серпня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!