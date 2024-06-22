Куди звертатись, якщо ТЦК перевищують свої повноваження: пояснення військових

В Україні діє спеціальна гаряча лінія, куди можна звернутися, якщо ви стали свідком або жертвою перевищення повноважень з боку працівників ТЦК та СП.

Про це інформує командування Сухопутних військ у Facebook.

Якщо працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки ведуть себе неправомірно або вам потрібна консультація щодо мобілізації, ви можете звернутися на гарячу лінію за номером: 0 800 301 937. Окрім цього, у кожній області діють свої контактні номери.

"У кожному ОТЦК та СП за номерами телефонів також надають консультації цивільним, військовослужбовцям та членам їх сімей, у тому числі з питань соціальної підтримки", – зазначається в повідомленні.

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Звертайтеся за відповідними номерами у вашому регіоні:

ОК Схід

Дніпропетровський ОТЦК та СП: (056) 770 8293, (056) 770 8361 08:30-16:30;

Запорізький ОТЦК та СП: (061) 764 2479 цілодобово;

Харківський ОТЦК та СП: (057) 341 4017 09:00-18:00;

Донецький ОТЦК та СП: (097) 017 0069 цілодобово;

Луганський ОТЦК та СП: (050) 950 9498 цілодобово;

ОК Північ

Київський МТЦК та СП: (044) 290 4201 цілодобово;

Київський ОТЦК та СП: (068) 045 2383 08:00-19:00;

Житомирський ОТЦК та СП: (093) 616 7410 08:00-18:00;

Чернігівський ОТЦК та СП: (046) 223 1007 08:00-18:00;

Черкаський ОТЦК та СП: (068) 020 3374 08:00-17:00;

Сумський ОТЦК та СП: (097) 539 13 68 08:00-18:00;

Полтавський ОТЦК та СП: (053) 256 2792 08:00-18:00;

ОК Захід

Закарпатський ОТЦК та СП: (067) 600 6912 цілодобово;

Івано-Франківський ОТЦК та СП: (067) 340 6851 цілодобово;

Тернопільський ОТЦК та СП: (035) 252 1282 08:00-18:00;

Хмельницький ОТЦК та СП: (038) 272 0513, (038) 265 0044, (098) 942 1732 9:00-17:00;

Волинський ОТЦК та СП: (033) 225 2521 08:00-18:00;

Львівський ОТЦК та СП: (068) 156 3573 цілодобово;

Рівненський ОТЦК та СП: (097) 105 8896 цілодобово;

Чернівецький ОТЦК та СП: (037) 252 5561 цілодобово;

ОК Південь

Кіровоградський ОТЦК та СП: (050) 036 4798 цілодобово;

Миколаївський ОТЦК та СП: (066) 816 1635 цілодобово;

Одеський ОТЦК та СП: (048) 752 8260 цілодобово;

Вінницький ОТЦК та СП: (095) 586 3194 цілодобово;

Херсонський ОТЦК та СП: (067) 725 7030 09:00-18:00.

Нагадаємо, раніше адвокатка пояснила, чи мають право представники ТЦК відбирати водійські права.

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