Куди звертатись, якщо ТЦК перевищують свої повноваження: пояснення військових
В Україні діє спеціальна гаряча лінія, куди можна звернутися, якщо ви стали свідком або жертвою перевищення повноважень з боку працівників ТЦК та СП.
Про це інформує командування Сухопутних військ у Facebook.
Якщо працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки ведуть себе неправомірно або вам потрібна консультація щодо мобілізації, ви можете звернутися на гарячу лінію за номером: 0 800 301 937. Окрім цього, у кожній області діють свої контактні номери.
"У кожному ОТЦК та СП за номерами телефонів також надають консультації цивільним, військовослужбовцям та членам їх сімей, у тому числі з питань соціальної підтримки", – зазначається в повідомленні.
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Звертайтеся за відповідними номерами у вашому регіоні:
ОК Схід
- Дніпропетровський ОТЦК та СП: (056) 770 8293, (056) 770 8361 08:30-16:30;
- Запорізький ОТЦК та СП: (061) 764 2479 цілодобово;
- Харківський ОТЦК та СП: (057) 341 4017 09:00-18:00;
- Донецький ОТЦК та СП: (097) 017 0069 цілодобово;
- Луганський ОТЦК та СП: (050) 950 9498 цілодобово;
ОК Північ
- Київський МТЦК та СП: (044) 290 4201 цілодобово;
- Київський ОТЦК та СП: (068) 045 2383 08:00-19:00;
- Житомирський ОТЦК та СП: (093) 616 7410 08:00-18:00;
- Чернігівський ОТЦК та СП: (046) 223 1007 08:00-18:00;
- Черкаський ОТЦК та СП: (068) 020 3374 08:00-17:00;
- Сумський ОТЦК та СП: (097) 539 13 68 08:00-18:00;
- Полтавський ОТЦК та СП: (053) 256 2792 08:00-18:00;
ОК Захід
- Закарпатський ОТЦК та СП: (067) 600 6912 цілодобово;
- Івано-Франківський ОТЦК та СП: (067) 340 6851 цілодобово;
- Тернопільський ОТЦК та СП: (035) 252 1282 08:00-18:00;
- Хмельницький ОТЦК та СП: (038) 272 0513, (038) 265 0044, (098) 942 1732 9:00-17:00;
- Волинський ОТЦК та СП: (033) 225 2521 08:00-18:00;
- Львівський ОТЦК та СП: (068) 156 3573 цілодобово;
- Рівненський ОТЦК та СП: (097) 105 8896 цілодобово;
- Чернівецький ОТЦК та СП: (037) 252 5561 цілодобово;
ОК Південь
- Кіровоградський ОТЦК та СП: (050) 036 4798 цілодобово;
- Миколаївський ОТЦК та СП: (066) 816 1635 цілодобово;
- Одеський ОТЦК та СП: (048) 752 8260 цілодобово;
- Вінницький ОТЦК та СП: (095) 586 3194 цілодобово;
- Херсонський ОТЦК та СП: (067) 725 7030 09:00-18:00.
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