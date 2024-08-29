'Куй железо, пока горячо': як сказати українською

Прислів'я "куй железо, пока горячо" означає, що потрібно робити справу, відразу, вчасно. Так, наприклад, це прислів'я означає, що необхідно виконати певне завдання одразу і якісно.

Прислів'я вказує на те, що завжди потрібно використовувати підходящий момент для досягнення певних цілей та результатів. Відкладаючи вирішення якогось важливого завдання, ми ризикуємо його ніколи не виконати. Щобільше, обставини взагалі можуть обернутися проти нас.

Відомий мовознавець Олександр Авраменко розповів, якими українськими приказками можна замінити російське "куй железо, пока горячо". Експерт зазначив, що в українській мові є кілька аналогів цього вислову, які передають той самий сенс про необхідність діяти вчасно.

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Як зазначив експерт, українська мова багата на вислови, які передають цей самий сенс про необхідність діяти оперативно. Серед них: "хапай, Петре, поки тепле", "лови рибку, поки ловиться", "весна раз красна", "п’ятниця вдруге не трапиться" та "коваль клепле, доки тепле".

Авраменко зазначив, що вибір конкретного прислів’я залежить від контексту і того, який саме аспект терміновості хочеться підкреслити.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українською мовою сказати слово "удача".

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