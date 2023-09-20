Квашена капуста з журавлиною на зиму: простий рецепт від Клопотенка

Однією з найсмачніших осінніх заготовок на зиму є квашена капуста. Вона багата на вітамін С та гарно впливає на органи травлення.

Відомий український кулінар Євген Клопотенко поділився власним рецептом квашеної капусти в яку він додає журавлину (можна замінити на калину). Він радить обирати для цього рецепта соковиту та досить щільну білокачанну капусту, аби вона вийшла хрумкою та могла простояти до кінця зими.

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Інгредієнти:

2 кг білокачанної капусти

2 ст. л. солі

1 ст. л. цукру

1 ст. л. сухого кропу

1 ч. л. кмину

2 морквини

жменя журавлини чи калини за бажанням

Як готувати:

Капусту помийте, обсушіть та нашинкуйте.

Посипте капусту сіллю, цукром, додайте кропу й кмину. Гарно помніть її руками, щоб вона почала пускати сік. Якщо вам здається, що солі не достатньо, додайте на смак стільки, скільки вам сподобається.

Моркву натріть на тертці та додайте її до капусти разом з журавлиною (або калиною) та перемішайте.

У стерильну скляну банку щільно викладіть капусту, злегка притискаючи. Потім складіть чисту марлю в кілька разів і накрийте нею банку, зафіксувавши резинкою.

Поставте банку в чималу миску, щоб рідина, котра буде виділятися під час квашення, стікала в миску.

"Два рази на день "проколюйте" капусту дерев'яною паличкою до дна в кількох місцях, щоб бульбашки повітря могли вільно вийти. Якщо цього не робити, капуста може гірчити", – пояснив Клопотенко.

Кваситися капуста буде 3-4 дні, сік капусти у банці має стати прозорим та світлим. Готову капусту накрийте чистою кришкою і поставте в холодильник, або у холодний погріб.

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