Лазанья для лінивих: рецепт пасти з фаршем від Євгена Клопотенка

Для приготування класичної лазаньї потрібно доволі багато часу, але якщо ви хочете відчути смак цієї страви без витрати великої кількості часу – пропонуємо вам рецепт лінивої лазаньї.

Інгредієнти:

– 500 г курячого "соковитого фаршу" Наша Ряба

– 150 г цибулі (півтори-дві цибулини)

– 1 зелений перець чилі

– 2 дрібки спеції італійські трави

– 250 г томатів пелаті з соком

– 250 г спагеті

– 150 г вершкового масла

– 2 зубчики часнику

– 250 г вершків 30%

– 50 г пармезану

– 250 г моцарели

– сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

1. Воду для спагетті посоліть та відваріть макарони до стану аль денте.

2. Моцареллу натріть та виставте духовку на 175 градусів.

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3. Фарш обсмажте на сухій сковорідці 5 хвилин. Додайте подрібнену цибулю та зелений перець і готуйте ще 5 хвилин, після чого посоліть, додайте перець, 2 дрібки італійських трав, томати пелаті з соком та смажте ще 5 хвилин.

4. Масло розтопіть у каструлі, додайте подрібнений часник та через 2 хвилини, вершки. Пр постійному помішуванні додайте моцарелу та чекайте, доки сир не розтане.

5. У керамічну або скляну форму для запікання викладіть готові спагеті та розрівняйте. Залийте їх вершково-сирним соусом, а зверху викладіть томатно-курячий соус, присипте моцарелою та відправте у духовку на 15 хвилин.

6. Готову страву посипте пармезаном.

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