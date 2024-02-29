Криголам 'Єрмак' загорівся у російському Санкт-Петербурзі (відео)

У Санкт-Петербурзі загорівся криголам "Єрмак". Інцидент стався 29 лютого 2024 року.

За даними російських ЗМІ, у порту Санкт-Петербурга у Кіровському районі сталась пожежа на криголамі "Єрмак", який знаходиться на утилізації.

Займання нібито виникло у трюмі судна. Полум'я перекинулося на гуму чи дерево, і власними силами екіпажу його загасити не вдалося.

З криголама було евакуйовано 9 людей, ніхто не постраждав. Після ліквідації пожежі порт відновив роботу у штатному режимі.

Причина пожежі наразі встановлюється.

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"Фонтанка" пише, що пожежа могла початися унаслідок зварювальних робіт.

"Заявка про загоряння надійшла близько 11:30. За даними ГУ МНС у Петербургу, горить будівельне сміття, вогонь поширився на 20 квадратних метрів. Наглядове відомство перевіряє виконання законодавства про пожежну безпеку після того, як на першій палубі криголама спалахнуло складське приміщення". Через 4 години пожежу вдалося локалізувати.

Криголам "Єрмак" – перший у світі арктичний криголам, збудований у 1974 році. Він має довжину 127,8 метра, ширину 25,97 метра, висоту борту 16,7 метра і вагу 12,8 тисячі тонн.

Це вже не перша пожежа на судні. У 2017 році на ньому вже сталась пожежа, внаслідок якої загинув один член екіпажу.

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