Легкий та корисний: рецепт овочевого супу з з трьох інгредієнтів

Дуже легкий, поживний та смачний літній супчик. Саме те, що потрібно для спекотного літа. Суміш овочів підбирайте згідно своїх уподобань.

Інгредієнти:

– Суміш заморожених овочів – 400 г

– Картопля – 3–4 шт.

– Цибуля ріпчаста –1 шт.

– М'ясний бульйон – 2–2,5 л

– Рослинна олія

– Спеції за смаком

– Зелень для прикраси

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Спосіб приготування:

1. Почистіть та наріжте картоплю невеликими шматками. Цибулю наріжте кубиками та підсмажте.

2. Овочі киньте у киплячий бульйон. Після закипання додайте картоплю. Потім – цибулю та спеції. Варіть до готовності картоплі.

3. Подавайте з зеленню.

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