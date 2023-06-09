Легкий літній салат з булгуром за 15 хвилин: готувати дуже просто та дешево

Булгур - це традиційний і популярний інгредієнт близькосхідної кухні, який виготовляється з обробленої пшениці. Він багатий на поживні речовини.

Зокрема, булгур містить велику кількість клітковини, білків, вітамінів та мінералів, таких як залізо, магній і фосфор. А ще булгур має низький глікемічний індекс, що означає, що він не швидко підвищує рівень цукру в крові після споживання. Це особливо корисно для контролю рівня цукру в крові та збереження стабільного енергетичного рівня.

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Ця крупа сприяє підтримці здорової шлунково-кишкової функції – клітковина, яка міститься в булгурі, сприяє здоровому травленню, покращує перистальтику кишечнику.

Булгур має відносно низьку калорійність, що робить його відмінним вибором для тих, хто слідкує за своєю фігурою або прагне знизити калорійний прийом.

Ось простий рецепт салату з булгуром, який можна приготувати влітку:

Цей салат з булгуром є освіжаючою й легкою стравою для літньої пори, яку можна подати як гарнір до основної страви або його можна вживати самостійно.

Інгредієнти:

200 г булгуру

1 огірок, нарізаний на кубики

1 помідор, нарізаний на кубики

1/2 червоної цибулі, нарізаної на тонкі півкільця

1/4 чашки свіжої м'яти, нарізаної

Сік з 1 лимона

2 столові ложки оливкової олії

Сіль і перець на смак

Як готувати:

Відваріть булгур, поки крупа варитиметься, підготуйте овочеву основу: у велику миску накришіть огірок, помідори, цибулю та м'яту.

Потім, коли булгур звариться, охолодіть його та додайте до овочевої суміші й добре перемішайте.

У іншій маленькій мисці змішайте сік з лимона, оливкову олію, сіль і перець.

Заправте цією сумішшю салат й перемішайте.

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