Легко вирощувати та доглядати: які кімнатні рослини не потребують горщику з дренажем

Які кімнатні рослини можна садити в горщики без дренажу?

Більшість кімнатних рослин вимагають використання горщиків з дренажними отворами. Якщо вода не може відтікати, вона накопичується на дні горщика, що може призвести до гниття коренів та загибелі рослини.

Читайте також: Для забудькуватих: Які кімнатні рослини потребують найменше догляду

Проте, є кімнатні рослини, які не потребують горщиків з дренажем та легко доглядаються. Ось кілька прикладів:

Китайська вічнозелена (Aglaonema Maria): Ця рослина найкраще росте у вологому ґрунті, тому відсутність дренажу не є проблемою. Головне, щоб ґрунт не пересох. Варто зауважити, що китайська вічнозелена є токсичною для домашніх тварин, тому власники домашніх улюбленців можуть обрати іншу рослину; Рослина-павук (Chlorophytum comosum): Рослини-павуки популярні серед початківців через свою невибагливість. Вони можуть зростати навіть у мисці з водою, як це вивчали на уроках природничих наук у школі, тому горщик з дренажними отворами необов'язковий; Іспанський мох (Tillandsia usneoides): Ця рослина, яка зазвичай зростає на деревах, є досить міцною. Якщо ви хочете вирощувати її як кімнатну рослину, вам не потрібно перейматися дренажем або ґрунтом. Іспанський мох отримує воду та поживні речовини з повітря, тому вам лише потрібно зволожувати його водою та розчином добрива, замість того, щоб турбуватись про землю та дренаж.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини варто посадити у себе вдома.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!