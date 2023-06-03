Літо 2023 стане часом невдач для чотирьох знаків зодіаку: що на них чекає

Влітку 2023 року Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, Венера та Меркурій будуть ретроградними. Такі рухи планет – це відхилення від нормального обертання небесних тіл, що позначається на житті людей. Подібні процеси уповільнюють темп життя, викликають непорозуміння та невдачі.

Під удар потраплять чотири знаки зодіаку – Рак, Діва, Водолій та Риби. Ось що на них чекає!

Рак

Фінансові проблеми виб'ють чуйних та турботливих Раків із колії. Особливо важким буде липень, уродженці знаку почуватимуться пригніченими, але це не привід здаватися. Настав час переосмислити рішення, прийняті раніше, і закласти міцнішу основу для майбутнього.

Повільний Плутон викликає проблеми в особистому житті – ймовірні конфлікти з партнером, які змусять засумніватися у виборі. Якщо стосунки дорогі, потрібно шукати компроміси.

Діва

Діви ненавидять, коли щось іде не за планом. На жаль, літо 2023 року внесе хаос у їхню рутину. Вони тупатимуть ногою багато разів і відчуватимуть розчарування. Їм варто знайти віддушину у спорті – лише щоденні фізичні навантаження врятують здоров'я.

Коли Сатурн буде в опозиції з Марсом у липні, Дівам не вистачатиме впевненості в собі. У них виникнуть проблеми на роботі, через які можуть втратити гроші. Про кар'єрне зростання також доведеться забути – літо виявиться несприятливим періодом.

Водолій

Водоліїв важко чимось здивувати, але Плутон змусить їх зазирнути глибоко всередину себе і опрацювати помилки минулого. Уродженцям знаку цього літа доведеться зробити важливий вибір – можливо, одна несподівана подія змусить їх змінити місце проживання та роботу. Грошей також критично не вистачатиме.

Сатурн протистоятиме Марсу 19 липня – цей транзит викличе напругу у стосунках із другою половинкою. Партнери у сварках можуть перейти межу, після якої відновити все буде неможливо. Уродженці знаку ризикують залишитись із розбитим серцем.

Риби

У Риб чудова інтуїція і психологічна стійкість, яким можна тільки позаздрити. Однак життєві випробування літа 2023 змусять їх засумніватися у своїх здібностях. Уродженці знаку відчують, що їхні плани руйнуються. На роботі вони можуть потрапити під скорочення, а ті, кого називали друзями, зрадять.

Проблеми в коханні можливі з 10 липня, коли Марс увійде до 7-го будинку партнерства. На Риб чекає серйозний конфлікт із другою половинкою. Уродженці знаку будуть налаштовані вороже до свого партнера, проте їм варто дати коханій людині другий шанс.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.